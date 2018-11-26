Україна ініціює введення біометричного візового режиму для російський дипломатів

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Клімкін додав, що українські дипломати в Росії виконують лише консультативні функції

Україна ініціює запровадження біометричного візового режиму для дипломатів Російської Федерації (РФ) та для всіх російських громадян загалом. Про це під час виступу у Верховній раді в понеділок, 26 листопада, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що введення звичайного візового режиму не матиме жодного сенсу, тому потрібен саме біометричний візовий режим.

"Я багато разів казав, що ми маємо прийти не просто до візового режиму, оскільки клеїти етикетки в паспорти громадян країни-агресора - немає сенсу, а саме до біометричного візового режиму (з РФ, - ред.)... Зараз ми будемо ініціювати також введення такого режиму і для службових та дипломатичних паспортів з Росією" - заявив Клімкін.

Також міністр прокоментував дипломатичні відносини України із Росією.

"Що стосується відносин з Росією, я завжди казав, нам ці відносини не потрібні за визначенням. У нас за фактом немає таких відносин. Але ми маємо знайти форму, яким чином і хто буде допомагати і турбуватися про 2,5 мільйони українців в РФ. Робити всю ту роботу, які роблять наші консули в контексті допомоги політв'язням", - сказав міністр.

За його словами, для дипломатичної служби було би краще, якби українські дипломати були на території України, аби вони не перебували під постійною небезпекою.

"Але поки ми не знайдемо ефективну формулу допомоги українцям, ми її шукаємо. Сподіваюсь, що найближчим часом зможемо запропонувати рішення. Зараз наші дипломати (в РФ, - ред.) не здійснюють жодної дипломатичної діяльності, це тільки допомога українцям і консульська діяльність", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України.

Зазначимо, на сьогодні Україною запроваджено біометричний контроль для росіян які перетинають кордон. За півроку 2018 року такий контроль на кордоні з Україною вже пройшли 240 тис. громадян Росії.