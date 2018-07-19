Біометричний контроль на кордоні з Україною вже пройшли 240 тис. росіян

Загалом за півроку біометричний контроль пройшли 350 тисяч іноземців

Біометричний контроль на кордоні з Україною за шість місяців 2018 року вже пройшли 240 тис. росіян. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Так, Цигикал зазначив, що підконтрольне йому відомство виконало у повному обсязі завдання щодо запровадження безвізу з країнами ЄС і понад рік забезпечує його функціонування. А з 1 січня поточного року, ДПСУ також контролює функціонування біометричного контролю іноземців з країн ризику, зокрема, Росії, які слідують до України.

"За шість місяців біометричний контроль пройшли 350 тисяч іноземців, з них 240 тисяч ‑ громадяни РФ", ‑ повідомив він.

Крім того, він додав, що наразі українські прикордонники патрулюють кордон з Польщею і Молдовою, крім того, наразі йде підготовка до спільного патрулювання зі Словаччиною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на травень контроль на кордоні пройшли понад 175 тис. росіян.