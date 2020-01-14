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Глава Оператора ГТС дал прогноз по транзиту газа через пять лет

Новости » Экономика     14.01.2020 - 17:02
Глава Оператора ГТС дал прогноз по транзиту газа через пять лет
Фото: Сергей Макогон (facebook com mcfire76)

Украинскую ГТС перестроят под меньшие объемы транзита

После окончания срока транзитного контракта между российским "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", транзит российского газа по территории Украины останется на уровне 40 млрд кубометров в год. Такое мнение выразил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Макогон, украинская система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу.

"Думаю, что он (транзит - ред.) останется не меньше 40 млрд кубометров. Такой балансирующей мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет. "Северный поток" - это абсолютно негибкая система. У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике и качает через весь регион газ, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов", - добавил он.

Макогон рассказал о планах реконструкции ГТС под меньшие объемы прокачки.

"Сейчас у нас уже есть понимание, что, скорее всего, будет, плюс-минус 40 млрд, и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех КС, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации", - сообщил он.

По его словам, сами трубы выкапывать никто не будет, потому, что это экономически нецелесообразно. "Затраты на их извлечение, рекультивация земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику", - добавил Макогон.

Напомним, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Кроме того, Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.

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