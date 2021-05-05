Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за РФ

Украина хочет усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности со странами Балтии. Такие меры необходимы в связи со значительной активизацией информационной войны со стороны Российской Федерацией.
Об этом во время встречи с послом Эстонии в Украине Кимом Кууском заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Украина находится на передовой борьбы с гибридной агрессией. И наша задача - усилить сотрудничество в сфере киберзащиты со структурами и странами-членами НАТО, поскольку РФ в последнее время значительно активизировала информационную войну", - заявил Данилов.
Он выразил заинтересованность в максимальном усилении практического сотрудничества с киберцентром НАТО в Эстонии.
"В свою очередь, господин посол отметил, что Эстония заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности", - добавили в СНБО.
Напомним, в марте в СНБО заявили, что Российская Федерация провела масштабную кибератаку на Украину в ответ на санкции против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные сайты.