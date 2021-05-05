RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через РФ

Автор: Ігор Литвиненко

Україна хоче посилити співпрацю в сфері кібербезпеки з країнами Балтії. Такі заходи необхідні у зв'язку зі значною активізацією інформаційної війни з боку Російською Федерацією.

Про це під час зустрічі з послом Естонії в Україні Кімом Кууском заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. І наше завдання - посилити співпрацю в сфері кіберзахисту зі структурами і країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - заявив Данілов.

Він висловив зацікавленість у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.

"Своєю чергою, пан посол зазначив, що Естонія зацікавлена ​​в розвитку двостороннього співробітництва з Україною в сфері кібербезпеки", - додали в РНБО.

Нагадаємо, в березні в РНБО заявили, що Російська Федерація провела масштабну кібератаку на Україну у відповідь на санкції проти народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові сайти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОинформационная войнакибербезопасностьБалтияОлексій Данілов