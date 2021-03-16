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Россия провела кибератаку на Украину в ответ на санкции, - СНБО

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 08:41
Россия провела кибератаку на Украину в ответ на санкции, - СНБО Фото: Россия атаковала Украину в киберпространстве (freepik)
Автор: Олег Черныш

В ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (оба от "Оппозиционной платформы - За жизнь") Российская Федерация в феврале провела кибератаку на Украину. Но украинской стороне удалось вовремя предотвратить серьезные последствия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству".

С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки внедрить вирусы в программы документооборота.

Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предотвратить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.

"Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - рассказал он РБК-Украина.

По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.

Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.

Напомним, ранее в Службе безопасности заявляли, что в составе российских спецслужб есть спецподразделения, основной функцией которых являются кибератаки против Украины.

В феврале на двух заседаниях СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака. В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связанная с Медведчуком компания.

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