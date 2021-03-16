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СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 11:56
СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Ее осуществила хакерская группировка Armageddon, которая подконтрольная ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", - говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу MISP-UA. Там ведомство разместило: соответствующие индикаторы киберугроз; рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства; инструменты для поиска вредоносного программного обеспечения.

В пресс-службе также сообщили, что СБУ провела широкомасштабные меры для локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

В настоящее время правоохранители проводят расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в СНБО ранее сообщили, что в ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака Российская Федерация в феврале провела кибератаку на Украину.

Более подробно о кибератаке в материале РБК-Украина "Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству".

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