СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. Ее осуществила хакерская группировка Armageddon, которая подконтрольная ФСБ России.

Как сообщается, из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", - говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу MISP-UA. Там ведомство разместило: соответствующие индикаторы киберугроз; рекомендации относительно мер по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства; инструменты для поиска вредоносного программного обеспечения.

В пресс-службе также сообщили, что СБУ провела широкомасштабные меры для локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

В настоящее время правоохранители проводят расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.