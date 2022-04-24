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Украина хочет, чтобы Франциск помог разблокировать гумкоридор в Мариуполе, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 00:00
Украина хочет, чтобы Франциск помог разблокировать гумкоридор в Мариуполе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы Папа Римский Франциск приобщился к решению гуманитарного кризиса на востоке Украины. В частности, помог эвакуироваться жителям Мариуполя и открыть гуманитарный коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

"Украина хотела бы, чтобы Папа Римский Франциск присоединился к спасению людей на востоке нашего государства, в частности, помог разблокировать гуманитарный коридор в Мариуполе", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Папе Римскому доверяет большое количество людей, а и добавил, что "его миссия - от Бога".

"Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, - сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона обращалась с такой просьбой к Святому Престолу.

"Рано говорить, но мы ожидаем его", - отметил президент.

Напомним, ранее Папа Франциск прокомментировал свой возможный визит в Украину.

Также мы писали, что перед этим Папа Римский Франциск раскритиковал Путина за вторжение в Украину.

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