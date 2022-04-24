Україна хоче, щоб Франциск допоміг розблокувати гумкоридор у Маріуполі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до вирішення гуманітарної кризи на сході України. Зокрема, допоміг евакуюватися жителям Маріуполя та відкрити гуманітарний коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція глави держави.

"Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема, допоміг розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Папі Римському довіряє велика кількість людей, а й додав, що "його місія - від Бога".

"Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави", - сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу.

"Рано говорити, але ми очікуємо на нього", - зазначив президент.