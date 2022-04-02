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Папа Франциск впервые раскритиковал Путина за вторжение в Украину

Новина українською →
Ватикан, Суббота 02 апреля 2022 18:22
Папа Франциск впервые раскритиковал Путина за вторжение в Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Папа Римский Франциск косвенно раскритиковал Владимира Путина за вторжение в Украину. Понтифик заявил, что "властитель" разжигает конфликт в националистических интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к мальтийским чиновникам понтифик упомянул о "темной тени войны», которая распространилась с востока Европы. "Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы - это мрачные воспоминания о далеком прошлом", - добавил Папа.

Он упомянул "ледяные ветры войны", приносящие только смерть, разруху и ненависть, а также унесшие много жизней и оказавших влияние на все человечество.

"Опять какой-то властитель, к сожалению, захваченный анахроничными заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты", - сказал Франциск, не упоминая Путина по имени.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск допустил возможность своей поездки в Украину.

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