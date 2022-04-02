Папа Франциск впервые раскритиковал Путина за вторжение в Украину
Папа Римский Франциск косвенно раскритиковал Владимира Путина за вторжение в Украину. Понтифик заявил, что "властитель" разжигает конфликт в националистических интересах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Обращаясь к мальтийским чиновникам понтифик упомянул о "темной тени войны», которая распространилась с востока Европы. "Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы - это мрачные воспоминания о далеком прошлом", - добавил Папа.
Он упомянул "ледяные ветры войны", приносящие только смерть, разруху и ненависть, а также унесшие много жизней и оказавших влияние на все человечество.
"Опять какой-то властитель, к сожалению, захваченный анахроничными заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты", - сказал Франциск, не упоминая Путина по имени.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск допустил возможность своей поездки в Украину.
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