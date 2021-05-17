Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио для вступления в ЕС
Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио на пути к вступлению в Европейский союз. Сегодня был подписан соответствующий меморандум.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Сообщается, что сегодня Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Аурелио Чокоем и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
"Мы сегодня сделали важную вещь - подписали документ, который создает ассоциированное трио. Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросе европейской интеграции", - отметил украинский министр.
По его словам, новая инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути в ЕС.
"Мы сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации и, конечно, хотим в будущем стать членами ЕС… Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран. И нет альтернативы для Европы, которая должна воспринимать наши три страны как союзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее Украина ожидает, что Европейский союз в ближайшее время пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран Восточной Европы.
А в Офисе президента заявляют, что Украина заручается все большей поддержкой стран-участниц Евросоюза насчет евроинтеграционных перспектив.