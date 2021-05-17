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Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио для вступления в ЕС

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 13:49
Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио для вступления в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио на пути к вступлению в Европейский союз. Сегодня был подписан соответствующий меморандум.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что сегодня Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Аурелио Чокоем и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

"Мы сегодня сделали важную вещь - подписали документ, который создает ассоциированное трио. Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросе европейской интеграции", - отметил украинский министр.

По его словам, новая инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути в ЕС.

"Мы сделали свой европейский выбор, подписали Соглашение об ассоциации и, конечно, хотим в будущем стать членами ЕС… Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран. И нет альтернативы для Европы, которая должна воспринимать наши три страны как союзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Украина ожидает, что Европейский союз в ближайшее время пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран Восточной Европы.

А в Офисе президента заявляют, что Украина заручается все большей поддержкой стран-участниц Евросоюза насчет евроинтеграционных перспектив.

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