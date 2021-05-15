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Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы, и обязательно будет в ЕС

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Суббота 15 мая 2021 13:33
Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы, и обязательно будет в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение ко Дню Европы. Он пообещал, что Украина обязательно будет в Евросоюзе.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

Президент отметил - Украина ежедневно доказывает, что является частью Европы, в частности, защищая свои территории.

"Украина-это Европа. И мы - европейцы. Мы-центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", - написал Зеленский.

Как известно, День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украина ожидает, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения.

РБК-Украина писало, что в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва первой подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.

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