Евроинтеграционные перспективы. Украина приобретает все больше поддержки государств ЕС, - ОП
Украина приобретает все больше поддержки государств - членов Евросоюза по своей евроинтеграционной перспективе. Сегодня президент Владимир Зеленский подписал со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом декларацию о европейской перспективе Украины.
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отметил, что эта декларация закрепляет договоренности о том, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе.
"В этой двусторонней декларации говорится о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией ее обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", - подчеркнул политик.
По его словам, во многих странах-членах ЕС достаточно большой процент тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе.
Напомним, сегодня Зеленский провел видеоконференцию с латвийским коллегой Егилсом Левитсом. Это произошло во время рабочей поездки главы государства в Луганскую область.
Как писало РБК-Украина, 4 мая Владимир Зеленский и президент Польши Дуда подписали совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины.
Так, в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва первой подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.