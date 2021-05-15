ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина ожидает, что в Евросоюзе вскоре пересмотрят политику соседства, - Стефанишина

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 11:26
Украина ожидает, что в Евросоюзе вскоре пересмотрят политику соседства, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина
Автор: РБК-Украина

Украина ожидает, что Европейский союз вскоре пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран восточной Европы.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

Стефанишина убеждена, что страны ЕС понимают необходимость новой политики соседства. Такой шаг мог бы создать новые форматы и возможности для стран, стремящихся к вступлению или более тесной интеграции.

"Но усталость от расширения действительно есть... Речь идет о том, что страна с более чем 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает, что в 2022 году Европейский союз начнет пересмотр политики соседства.

"Что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала вице-премьер-министр.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом декларацию о европейской перспективе Украины.

РБК-Украина писало, что в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва первой подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт