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Україна, Грузія і Молдова стали асоційованим тріо для вступу в ЄС

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Києва, Понеділок 17 травня 2021 13:49
Україна, Грузія і Молдова стали асоційованим тріо для вступу в ЄС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Україна, Грузія та Молдова стали асоційованим тріо на шляху до вступу в Європейський союз. Сьогодні було підписано відповідний меморандум.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що сьогодні Кулеба провів переговори з молдавським колегою Ауреліо Чокоєм і главою МЗС Грузії Давидом Залкаліані.

"Ми сьогодні зробили важливу річ - підписали документ, який створює асоційоване тріо. Це буде посилена співпраця трьох наших країн у питанні європейської інтеграції", - зазначив український міністр.

За його словами, нова ініціатива дозволить трьом країнам більш ефективно співпрацювати на шляху до ЄС.

"Ми зробили свій європейський вибір, підписали угоду про асоціацію і, звичайно, хочемо в майбутньому стати членами ЄС... Це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейській інтеграції для наших трьох країн. І немає альтернативи для Європи, яка має сприймати наші три країни як союзний проект із забезпечення миру і процвітання в Європі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Україна очікує, що Європейський союз найближчим часом перегляне політику сусідства. Цей перегляд має стосуватися всіх країн Східної Європи.

А в Офісі президента заявляють, що Україна заручається все більшою підтримкою країн-учасниць Євросоюзу щодо євроінтеграційних перспектив.

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