Украина готовит санкции против Беларуси. Список подадут на рассмотрение СНБО

Украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.

Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины. Также в правительстве считают, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.

На сегодняшнем заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по введению санкций против Беларуси. При этом санкционного списка пока нет.

Фото: проект постановления