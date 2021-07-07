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Украина готовит санкции против Беларуси. Список подадут на рассмотрение СНБО

Автор: РБК-Украина

Украина готовит санкции против в Беларуси, и сегодня на заседании правительства планируют одобрить санкционный список. Окончательное решение примет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект распоряжения Кабмина.

Украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.

Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины. Также в правительстве считают, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.

На сегодняшнем заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по введению санкций против Беларуси. При этом санкционного списка пока нет.

Фото: проект постановления

Напомним, в мае секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что пока не получал список санкций против белорусского режима Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считал нецелесообразным введение экономических санкций против Беларуси.

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