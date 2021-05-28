СНБО еще не получил санкционный список в отношении Беларуси, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока не получал список санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. По его словам, этот документ в СНБО должен направить Кабмин.

"При всем уважении к господину Енину, но у нас есть процедуры, документ должен подавать Кабинет министров. Этот вопрос сначала должны проговорить на заседании Кабмина, Кабмин должен принять соответствующее решение, если будет решение и представление премьер-министра, то будем рассматривать. На эту минуту таких документов у нас еще нет", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что МИД подготовил пакет санкций против Беларуси и передал его в СНБО. Он отметил, что в список попали белорусские чиновники, причастные к фальсификации выборов и репрессиям.

До этого о подготовке санкций против Беларуси заявляли в Евросоюзе. Европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 28 мая эксперты и гости студии - Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, эксперт в области авиации Вадим Лукашевич и другие - рассказывают, можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма и чем теперь Лукашенко угрожает Украине. Кроме того, пассажир самолета Ryanair который принудительно посадили в Минске, расскажет детали того, что произошло.

Также внимание уделяют спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в частности, ответят на вопрос: что это было - провал украинских спецслужб или фейк?



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская резко высказалась о системе здравоохранения в нашей стране.



Также в эфире известные украинские врачи объяснили, что думают об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.



Политики, к слову, тоже высказались об увольнении Степанова и объяснили - это хорошо или плохо для страны.



Также в прямом эфире произошел спор между Виталием Кличко и Давидом Арахамией о коррупции в Киевской городской администрации и о развитии столицы.