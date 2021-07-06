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К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще семь европейских стран

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Брюссель, Вторник 06 июля 2021 20:34
К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще семь европейских стран Фото: к санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще сем европейских стран (belapan by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Сербия, Северная Македония, Черногория и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Совета.

Отмечается, что в отношении еще одно юридическое лицо Беларуси добавлено в санкционный список ЕС. Какое именно в Евросовете не уточнили.

В заявлении указано, что страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания присоединились к санкциям ЕС против Беларуси, утвержденным 21 июня..

Кроме того, эти ограничительные меры поддержали страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Среди них: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, 24 июня ЕС ввел против Беларуси секторальные санкции. В частности, ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Отметим, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

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