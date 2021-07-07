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Україна готує санкції проти Білорусі. Список подадуть на розгляд РНБО

Автор: РБК-Україна

Україна готує санкції проти в Білорусі, і сьогодні на засіданні уряду планують схвалити санкційний список. Остаточне рішення прийме Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект розпорядження Кабміну.

Українська сторона готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 року про введення обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в минулому році. Вибори пройшли без іноземних спостерігачів, а оголошені результати призвели до масштабних протестів, проти учасників яких була застосована непропорційна сила.

Введення українських санкцій пояснюється порушеннями прав людини в Білорусі, репресіями і насильницьким придушенням мирних протестів, застосуванням тортур, а також незаконними затриманнями, в тому числі, громадян України. Також в уряді вважають, що санкції проти Білорусі відповідатимуть вимогам захисту національних інтересів України.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін має намір схвалити і протягом місяця внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо введення санкцій проти Білорусі. При цьому санкційного списку поки немає.

Фото: проект постанови

Нагадаємо, в травні секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що поки не отримував список санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважав недоцільним введення економічних санкцій проти Білорусі.

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