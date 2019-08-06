ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина готовит пути диверсификации поставок нефтепродуктов, - Омелян

Новости » Политика    06.08.2019 - 15:05
Украина готовит пути диверсификации поставок нефтепродуктов, - Омелян
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

"Укрзализныця" сможет обеспечить достаточное количество тягового погрузочно-подвижного состава для перевозок нефтепродуктов

Представители крупнейших компаний Украины определили пути обеспечения достаточного количества нефтепродуктов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, мощности нефтяных терминалов в украинских морских портах позволяют увеличить объемы переработки нефтепродуктов.

"Сегодня мы вместе с представителями крупнейших компаний, "Укрзализныци", Администрации морских портов при участии господина Геруса определили, как будет обеспечена диферсификация путей поставки нефтепродуктов. В частности, дизельного топлива и скрапельних газов для стабильного функционирования экономики Украины. Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют много кратно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня", - заявил Омелян.

Министр отметил, что "Укрзализныця" сможет обеспечить достаточное количество тягового погрузочно-подвижного состава для перевозок нефтепродуктов.

"Также "УЗ" сформирует определенный стратегический запас дизельного топлива. Транспортно-логистические решения есть. Конкуренция - это двигатель прогресса. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налогов в бюджет, тем быстрее они потеряют рынок Украины. Мы не позволим за счет российских налогоплательщиков, которым Путин решил подорвать независимость Украины, сформировать российское лобби в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве инфраструктуры Украины заявили о создание оперативного штаба нефтетрейдеров. В штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего.

Кроме того, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что поставки топлива из России сократятся вдвое после введения пошлин. Сокращение поставок произойдет уже в этом месяце.

В Мининфраструктуры создадут оперативный штаб нефтетрейдеров Нефть дешевеет после заявлений Трампа
Новости Украины Украинанефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь