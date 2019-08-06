Україна готує шляхи диверсифікації поставок нафтопродуктів, - Омелян

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" зможе забеспечити достатню кількість тягового вантажно-рухомого складу для перевезень нафтопродуктів

Представники найбільших компаній України визначили шляхи забеспечення достатньої кількості нафтопродуктів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, потужності нафтових терміналів в українських морських портах дозволяють збільшити обсяги переробки нафтопродуктів.

"Сьогодні ми разом із представниками найбільших компаній, "Укрзалізниці", Адміністрації морських портів за участі пана Геруса визначили, як буде забеспечено диферсифікацію шляхів постачання нафтопродуктів. Зокрема, дизельного пального та скрапельних газів для стабільного функціонування економіки України. Потужності нафтових терміналів у морських портах України дозволяють багато кратно збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні", - заявив Омелян.

Міністр наголосив, що "Укрзалізниця" зможе забеспечити достатню кількість тягового вантажно-рухомого складу для перевезень нафтопродуктів.

"Також "УЗ" сформує не знижуваний стратегічний запас дизельного палива. Транспортно-логістичні рішення є. Конкуренція - це рушій прогресу. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплати податків в бюджет, тим швидше вони втратять ринок України. Ми не дозволимо за рахунок російських платників податків, яким Путін вирішив підірвати незалежність України, сформувати російське лоббі в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві інфаструктури України заявили про створення оперативного штабу нафтотрейдерів. В штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального.

Крім того, представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що поставки палива з Росії скоротяться вдвічі після введення мит. Скорочення поставок відбудеться вже у цьому місяці.