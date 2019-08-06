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В Мининфраструктуры создадут оперативный штаб нефтетрейдеров

Новости » Политика    06.08.2019 - 14:26
В Мининфраструктуры создадут оперативный штаб нефтетрейдеров
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

В штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили о создании оперативного штаба нефтетрейдеров. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего.

"Сегодня было принято решение сформировать оперативный штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины, с нашими государственными компаниями, чтобы любое прохождение маршрута цистернами не было под угрозой", - заявил Омелян.

Напомним, председатель правления компании Евгений Кравцов ранее заявлял, что в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Кравцов заявил, что в такой критической ситуации "Укрзализныця" идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. К процедуре будут привлечены Служба безопасности украины и Национальное антикоррупционное бюро в качестве наблюдателей.

Кроме того, ранее Владимир Емельян заявлял, что Министерство инфраструктуры Украины планирует сконцентрировать работу вокруг сообщения Украины со странами Европейского союза.

 

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