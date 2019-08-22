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Украина готовит для обмена четырех россиян, - адвокат

Новости » Политика    22.08.2019 - 11:56
Украина готовит для обмена четырех россиян, - адвокат
Фото: Валентин Рыбин (facebook.com / news to net)

По словам адвоката, обмен может состояться в ближайшие дни

Украина готовит к обмену четырех задержанных граждан Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин, передает "Крым.Реалии".

Как сообщил адвокат, российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и Игоря Кимаковского, которые были задержаны в Украине, готовят к юридической процедуре обмена. Он добавил, что в списке на обмен есть и другие лица, но их фамилии не назвал.

"Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные - граждане Российской Федерации и не только - проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время. В обмене примут участие Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефедов, а также другие. Дату назвать не могу, но, думаю, это будет очень скоро, очень", - заявил он.

Рыбин отметил, что Одинцов и Баранов были признаны виновными в дезертирстве, государственной измене и были приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы. Мефедов обвиняется в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Кимаковский был задержан в 2015 году, его обвиняли в сборе информации о месте дислокации украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских политзаключенных и военнопленных моряков могут освободить до конца лета. По информации российских СМИ обмен находится на финальной стадии.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом требует определенных согласований. По его словам, для обмена нужно согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты.

Кроме того, в московском следственном изоляторе "Лефортово" заявили о пребывании в них пятерых украинским политзаключенных. Так, в российском СИЗО находятся Владимир Балух, Николай Карпьюк, Станислав Клых, Александр Кольченко и Роман Сущенко. При этом также ожидается прибытие Павла Гриба.

Сущенко и Панова тоже могли перевести в "Лефортово", - журналист Россия освободила украинского политзаключенного Терновского
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленными
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