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Україна готує для обміну чотирьох росіян, - адвокат

Новини » Політика    22.08.2019 - 11:56
Україна готує для обміну чотирьох росіян, - адвокат
Фото: Валентин Рибін (facebook.com / news to net)

За словами адвоката, обмін може відбутися в найближчі дні

Україна готує до обміну чотирьох затриманих громадян Російської Федерації. Про це повідомив адвокат утримуваних росіян Валентин Рибін, передає "Крим.Реалії".

Як повідомив адвокат, російських громадян Максима Одинцова, Олександра Баранова, Євгенія Мефьодова та Ігоря Кімаковского, які були затримані в Україні, готують до юридичної процедури обміну. Він додав, що в списку на обмін є й інші особи, але їх прізвища не назвав.

"Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні - громадяни Російської Федерації і не тільки - проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. ​​Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом. В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковский, Євген Мефедов, а також інші. Дату назвати не можу, але, думаю, це буде дуже скоро, дуже ", - заявив він.

Рибін зазначив, що Одинцов і Баранов були визнані винними в дезертирстві, державній зраді та були засуджені до 14 і 13 років позбавлення волі. Мефедов звинувачується в в сепаратизмі у справі про трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Кімакоський був затриманий в 2015 році, його звинувачили в збиранні інформації про дислокацію українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських політв'язнів та військовополонених моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що просування у питанні обміну утримуваними особами між Москвою та Києвом вимагає певних узгоджень. За його словами, для обміну потрібно узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти.

Крім того, у московському слідчому ізоляторі "Лефортово" заявили про перебування у них п'ятьох українських політв'язнів. Так, в російському СІЗО перебувають Володимир Балух, Микола Карп'юк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Роман Сущенко. При цьому також очікується прибуття Павла Гриба.

Сущенко та Панова теж могли перевести в "Лефортово", - журналіст Росія звільнила українського політв'язня Терновського
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