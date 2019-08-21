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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований, - Лавров

Новости » Политика    21.08.2019 - 21:07
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует согласований, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Для обмена политзаключенными нужно согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной требует согласований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в ходе телефонных бесед президенты Украины и России обсуждали общее положение дел, прежде всего, в урегулировании в Донбассе, а также отдельные аспекты двусторонних отношений.

"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский дважды звонил президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Они обсуждали общее положение дел, прежде всего, в урегулировании в Донбассе, а также отдельные аспекты двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы".

По словам Лаврова, для обмена политзаключенными нужно согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты. Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - отметил министр иностранных дел РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинских политзаключенных и моряков могут освободить до конца лета. По информации российских СМИ обмен находится на финальной стадии.

Также о возможном обмене пленными между Украиной и Россией заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову. По его словам, обмен может произойти в ближайшие недели.

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