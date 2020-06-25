Украина готова помочь в расследовании обстрела миссии ОБСЕ возле Широкиного

Фото: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе (flickr.com osce_smmu)

22 июня одна из мин боевиков попала в оборудование ОБСЕ

Украина готова предоставить гарантии безопасности и помощь для расследования обстрела наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе. В результате обстрела боевики повредили камеру наблюдения ОБСЕ.

Об этом сообщили в Офисе президента по итогам заседания минской Трехсторонней контактной группы.

Члены украинской делегации напомнили, что боевики регулярно ведут обстрелы и не допускают наблюдателей миссии к неподконтрольным территориям ОРДЛО. Только за июнь произошло 39 таких случаев.

"Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении

Напомним, 22 июня пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Одна из мин попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела оборудования из строя.

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Автор: Роман Калиниченко