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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 17:28
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины"

В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации уже десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Попасная, вблизи Голубовского, по населенному пункту Хутор Вольный, недалеко от Орехово, у Новотошковского, а также вблизи Новозвановки.

Кроме того, боевики обстреляли позиции недалеко от Широкино из противотанковых ракетных комплексов калибра 152 мм "Корнет".

"Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

На участках разведение сил сегодня сохраняется тишина.

Напомним, на Донбассе 21 июня боевики десять раз обстреляли украинские позиции, ранены двое военных.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя нашли неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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