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Україна готова сприяти розслідуванню обстрілу місії ОБСЄ біля Широкиного

Новини » Політика     25.06.2020 - 22:20
Україна готова сприяти розслідуванню обстрілу місії ОБСЄ біля Широкиного
Фото: спостерігачі ОБСЄ на Донбасі (flickr.com osce_smmu)

22 червня одна з мін бойовиків влучила у обладнання ОБСЄ

Україна готова надати гарантії безпеки і допомогу для розслідування обстрілу спостерігачів місії ОБСЕ на Донбасі. Внаслідок обстрілу бойовики пошкодили камеру спостереження ОБСЕ.

Про це повідомили у Офісі президента за підсумками засідання мінської Тристоронньої контактної групи.

Члени української делегації нагадали, що бойовики регулярно ведуть обстріли та не допускають спостерігачів місії до непідконтрольних територій ОРДЛО. Лише за червень таких випадків відбулося 39.

"Українська сторона підкреслила готовність надати необхідні безпекові гарантії та всебічне сприяння СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження Спеціальної моніторингової місії в районі населеного пункту Широкине (Донецька область), яке сталося 22 червня 2020 року внаслідок обстрілу з непідконтрольної уряду України території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, одна з мін влучила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ОБСЄобстрел
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