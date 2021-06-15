Украина готова к скорейшей интеграции в архитектуру безопасности НАТО, - Таран

Украина уже готова к новому уровню сотрудничества с НАТО. Украинское государство готово к более быстрой интеграции страны в архитектуру безопасности.

Он приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий по членству стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели", - добавил министр.