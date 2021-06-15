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Украина готова к скорейшей интеграции в архитектуру безопасности НАТО, - Таран

Автор: Анастасия Рокитна

Украина уже готова к новому уровню сотрудничества с НАТО. Украинское государство готово к более быстрой интеграции страны в архитектуру безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Он приветствует заявление лидеров Альянса, которым подтверждается решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО о том, что Украина станет членом Альянса.

"Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий по членству стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели", - добавил министр.

Напомним, президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

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