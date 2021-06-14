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Зеленский упрекнул НАТО за отсутствие сроков следующих шагов для вступления Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 22:08
Зеленский упрекнул НАТО за отсутствие сроков следующих шагов для вступления Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил Зеленский.

В то же время глава государства поблагодарил лидеров НАТО за подтверждение решения Будапештского саммита Альянса в 2008 году.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел саммит НАТО. Лидеры стран-участниц Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

Отметим, недавно президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

Добавим, по результатам саммита лидеры государств НАТО опубликовали финальное коммюнике. С его главными тезисами вы можете ознакомиться на РБК-Украина.

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