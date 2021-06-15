Україна готова до якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран

Україна нині вже готова до нового рівня співпраці з НАТО. Українська держава до готове до більш швидкої інтеграції країни в архітектуру безпеки.

Він вітає заяву лідерів Альянсу, якою підтверджується рішення, ухвалене в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу.

"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети", - додав міністр.