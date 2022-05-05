Украина готова прекратить транзит, если Европа откажется от российского газа, - Герус

Председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявил, что Украина готова прекратить транзит российского газа. Это произойдет после того, как Европа примет решение об эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Геруса во время брифинга.

"Как только европейские страны перестанут покупать российский газ, мы с радостью станем его поставлять. Поэтому здесь важна объединенная общая позиция. Мы поддерживаем эмбарго как на нефть и нефтепродукты, так и на уголь, так и на газ", - сказал он.

Герус напомнил, что Украина покупает газ на европейском рынке, а отсутствие контрактов с "Газпромом" является принципиальной позицией.

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что Украина после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вполне может прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".