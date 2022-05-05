Україна готова припинити транзит, якщо Європа відмовиться від російського газу, - Герус

Голова Комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Україна готова припинити транзит російського газу. Це відбудеться після того, як Європа ухвалить рішення про ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геруса під час брифінгу.

"Як тільки європейські країни перестануть купувати російський газ, ми з радістю перестанемо його транзитувати. Тому тут важлива об'єднана спільна позиція. Ми підтримуємо ембарго як на нафту і нафтопродукти, так і на вугілля, так і на газ", - сказав він

Герус нагадав, що Україна купує газ на європейському ринку, а відсутність контрактів із "Газпромом" є принциповою позицією.

Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба".