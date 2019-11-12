Украина готова к отмене санкций против России, - Кулеба

По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украина уже пять лет готова к тому, что санкции против Российской Федерации не будут продлены. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

При этом он отметил, что если санкции будут сняты, то лавина "зрады" сойдет однозначно.

"Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдет однозначно. Но главное для нас - мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", - заявил Кулеба.

Напомним, 25 октября Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий отменить санкции против Российской Федерации.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Европейский союз не пойдет на отмена санкций против Российской Федерации до выполнения минских соглашений.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против Российской Федерации. Президент заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги, необходимые для мирового порядка.