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ЕС не отменит санкции против России, - Пристайко

Новости » Политика    16.10.2019 - 00:58
ЕС не отменит санкции против России, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД Украины сообщил о консенсусе с министрами ЕС относительно санкций против России

Евросоюз не пойдет на отмену санкций против Российской Федерации до выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Глава украинской дипломатии после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе заявил о консенсусе с министрами иностранных дел Евросоюза в вопросе санкций против России.

"Санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит своей части Минских соглашений", - написал министр.

ЕС не отменит санкции против России, - ПристайкоРанее Пристайко заявлял, что европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций с Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Пристайко в Люксембурге встретился с кандидатом на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который подтвердил неизменность подходов ЕС относительно применения санкций в отношении России с целью полного выполнения минских договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против России. Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги, необходимые для мирового порядка.

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