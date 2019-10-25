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Бундестаг не поддержал снятие санкций с России

Новости » В мире    25.10.2019 - 01:20
Бундестаг не поддержал снятие санкций с России
Иллюстративное фото (bundestag.de)

На повестке дня Бундестага было два предложения по политике Германии в отношении России

Немецкий Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий отменить санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента ФРГ.

Фракция "левых" призвала федеральное правительство содействовать на уровне ЕС тому, чтобы экономические санкции против России не были продлены еще раз, поскольку они "не позволяют достичь цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, чем их решают".

Фракция партии "Альтернатива для Германии" предложила инициативу "За новую политику в отношении России - кооперация вместо конфронтации". Депутаты предложили меры по укреплению сотрудничества с Россией в разных направлениях.

Комитет по международным делам сначала рекомендовал к отклонению оба предложения.

По итогам дебатов депутаты проголосовали в соответствии с рекомендациями комитета.

Бундестаг отклонил инициативу "левых" после того, как против проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "зеленых", "Альтернатива для Германии" воздержалась.

По второй инициативе голоса распределились следующим образом: 535 - за отклонение, 75 - против, один воздержался.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Евросоюз не пойдет на отмена санкций против Российской Федерации до выполнения Минских соглашений.

РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против России. Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги, необходимые для мирового порядка.

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