Україна готова до скасування санкцій проти Росії, - Кулеба

За словами віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, Україна вже п'ять років готова до того, що санкції проти Російської Федерації не будуть продовжені. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому він зазначив, що якщо санкції будуть зняті, то лавина "зради" зійде однозначно.

"Якщо це відбудеться, то лавина "зради" зійде однозначно. Але головне для нас - ми готові до будь-якого сценарію. І ми розуміємо, що це може статися. Але завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити цього без досягнення необхідних результатів нам по Мінську. І, по-друге, якщо це все ж відбудеться - отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації у будь-якій формі, яка підлягає переговорів", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 25 жовтня Бундестаг відхилив пропозицію опозиційних партій відмінити санкції проти Російської Федерації.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Європейський союз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання мінських угод.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Російської Федерації. Президент заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку.