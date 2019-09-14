ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия будет использовать транзит газа для давления на Украину, - Волкер

Новости » Политика    14.09.2019 - 19:22
Россия будет использовать транзит газа для давления на Украину, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По словам Волкера, Украина усилила свои позиции

Российская Федерация и в дальнейшем будет использовать вопрос транзита газа для давления на Украину. Об этом на пресс-конференции заявил спецпредставитель Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина.

По словам Волкера, благодаря отказу от прямой закупки российского газа, Украина усилила свои сегодняшние позиции. Он добавил, что Россия и впредь будет использовать вопрос транзита газа для давления, но эта угроза уменьшается.

"Говоря о газовом транзите, что важно, это то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - заявил спецпредставитель США.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры по новому газовому контракту должны состояться 19 сентября с участием представителей Украины, России и Евросоюза. Такую дату встречи назвал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Также РБК-Украина писало, что Украина продолжает готовить объекты газотранспортной системы до прекращения транзита российского газа в начале 2020 года. Так, "Укртрансгаз" готовит объекты украинской ГТС к работе в реверсном режиме.

Волкер: Вашингтон полностью поддерживает нормандский формат переговоров Волкер анонсировал встречу с Сурковым
Новости Украины транзит газаКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь