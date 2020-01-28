Україна за рік збільшила держборг на 6 млрд доларів

Держборг у 2019 році виріс на 7,7%

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн або 84,36 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом 2019 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 170,35 млрд грн (7,86%), а в доларовому еквіваленті виросла на 6,04 млрд доларів (на 7,71%). Різниця між цими сумами обумовлена зміцненням гривні до долара за 2019 рік на 14,5%.

Станом на 31 грудня зовнішній борг склав 1 159,22 млрд грн (58,01% від загальної суми боргу) або 48,94 млрд доларів, внутрішній борг - 839,05 млрд грн (41,99%) або на 35,42 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 761,37 млрд грн (88,14 від загальної суми боргу) або 74,36 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 236,91 млрд грн (11,86%) або 10,0 млрд доларів.

За даними прес-служби Мінфіну, у 2019 витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 345,2 млрд грн, з обслуговування - 119,2 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.