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Украина в год кризиса сократила негативное сальдо внешней торговли почти до нуля

Автор: Александр Белоус

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 59042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом, импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной таможенной службы Украины, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

Напомним, по данным Национального банка Украины, ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года. Внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

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Новости Украины сальдоторговляГосударственная служба статистики
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