Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года

Фото: порт (me.gov.ua)

Цены на украинский экспорт в начале 2021 года остаются высокими

С начала 2021 года внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (январь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, нефть дорожала в результате объявления о временном сокращении объемов добычи Саудовской Аравией и Ираком, а также экспорта Ираном. Цены на природный газ оставались высокими, учитывая значительные морозы в странах северного полушария и отдельных регионах Китая.

Кроме того, морозы в Китае на фоне сезонного уменьшения спроса в преддверии празднования Нового года по восточному календарю привели к коррекции в сторону снижения цен на сталь.

Однако цены на железную руду достигли максимума за последнее десятилетие. Причинами были перебои поставок из Австралии из-за сезона дождей и из Бразилии из-за пожара на железорудном терминале Vale, отметили в НБУ.

Цены на зерновые оставались высокими ввиду ожидаемого введения экспортных пошлин отдельными странами в условиях устойчивого спроса, говорится в обзоре.

На мировых финансовых рынках сохранялся значительный интерес к рисковым активам, в частности стран Emerging Markets, благодаря ожиданиям новых фискальных стимулов в США на фоне мягких монетарных условий. В результате большинство валют стран ЕМ укрепилась к доллару США, отмечается в документе.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

Напомним, Украина заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров зерна в 2019/2020 маркетинговом году. Впереди только Соединенные Штаты Америки.