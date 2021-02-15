RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна в рік кризи скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі майже до нуля

Автор: Олександр Білоус

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році становило 255,5 млн доларів. Це у 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Популярні новини
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 08 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021
Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума 10 лютого 2021
Курс євро знизився після трьох днів зростання 12 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України 2020 рік склав 59042,0 млн доларів, що на 7,9% менше у порівнянні з 2019 роком, імпорт скоротився на 12,5% до 59297,5 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної митної служби України, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Національного банку України, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України сальдоторговляДержавна служба статистики
Читайте також
Названо продукти, що найбільше подорожчали з початку року
Україна почала 2021 рік з падіння експорту і зростання імпорту товарів
Прогноз погоди