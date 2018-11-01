Украина и Германия проведут заседание Группы экономического сотрудничества

Заседание группы запланировано на 28 ноября
В Берлине 28 ноября пройдет заседание украинско-немецкой Группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Порошенко, на сегодняшних переговорах стороны договорились о проведении десятого заседания украино-немецкой Группы высокого уровня 28 ноября в Берлине.
"Я убежден, что это заседание вместе с третьим украинско-немецким экономическим форумом будет способствовать дальнейшему закреплению роста сотрудничества Украины и Германии", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.
Отметим, как заявил Порошенко, ведущей темой на переговорах с Меркель было прекращение российской агрессии.
"Мы обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. В том числе и в области прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины", - подчеркнул он.