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Украина и Германия проведут заседание Группы экономического сотрудничества

Новости » Политика    01.11.2018 - 15:42
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина)

Заседание группы запланировано на 28 ноября

В Берлине 28 ноября пройдет заседание украинско-немецкой Группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, на сегодняшних переговорах стороны договорились о проведении десятого заседания украино-немецкой Группы высокого уровня 28 ноября в Берлине.  

"Я убежден, что это заседание вместе с третьим украинско-немецким экономическим форумом будет способствовать дальнейшему закреплению роста сотрудничества Украины и Германии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.

Отметим, как заявил Порошенко, ведущей темой на переговорах с Меркель было прекращение российской агрессии.

"Мы обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. В том числе и в области прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины", - подчеркнул он.

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Новости Украины Порошенко ПетрГерманияАнгела Меркель
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