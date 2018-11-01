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Україна і Німеччина проведуть засідання Групи економічного співробітництва

Новини » Політика    01.11.2018 - 15:42
Фото: Петро Порошенко та Ангела Меркель (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко та Ангела Меркель (РБК-Україна)

Засідання групи заплановано на 28 листопада

В Берліні 28 листопада відбудеться засідання українсько-німецької Групи високого рівня з питань економічного співробітництва. Про це на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, на сьогоднішніх переговорах сторони домовилися про проведення десятого засідання українсько-німецької Групи високого рівня 28 листопада в Берліні.

"Я переконаний, що це засідання разом з третім українсько-німецьким економічним форумом буде сприяти подальшому закріпленню зростання співробітництва України та Німеччини", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина направить до України спецпредставника з питань децентралізації.

Відзначимо, як заявив Порошенко, провідною темою на переговорах з Меркель було припинення російської агресії.

"Ми обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму. У тому числі і в галузі прав людини. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України", - підкреслив він.

 

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Новини України Порошенко ПетроГерманияАнгела Меркель
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