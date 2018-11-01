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Тема прекращения агрессии РФ была ведущей в переговорах с Меркель, - Порошенко

Новости » Политика    01.11.2018 - 15:25
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина, Виталий Носач)

Порошенко привел новые доказательства преступлений РФ против Украины

Одной из основных тем переговоров президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель была тема прекращения российской агрессии. Об этом заявил Порошенко по результатам переговоров с канцлером ФРГ, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе выступления он отметил, что тема прекращения российской агрессии была ведущей в переговорах с канцлером.

"Я убежден, что во время этого визита, госпожа канцлер, вы сможете убедиться, как изменилась Украина за эти четыре года. Если что-то и не изменилось, то, к сожалению, это продолжение агрессии России на Донбассе и оккупация Крыма... В Кремле все еще мечтают изменить цивилизационный выбор Украины. Для противодействия этим планам чрезвычайно важно четкая и скоординированная работа в поддержку Украины в реформах безопасности со стороны ЕС", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент Украины в ходе переговоров с канцлером ФРГ привел новые доказательства преступлений РФ против Украины.

"Уверен в том, что тема прекращения российской агрессии была одной из ведущих во время наших переговоров. Мы обсудили ситуацию на Донбассе, в Крыму. В том числе и в области прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины. Передал соответствующие документы", - сообщил Порошенко.

Напомним, также Порошенко заявил, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе.

Отметим, в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью" говорилось, что Ангела Меркель в ходе своего визита в Украину поднимет вопрос "красных линий", которые Украина не сможет переступить при разрешении конфликта на Донбассе.

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