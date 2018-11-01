Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации, - Порошенко

Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Порошенко поблагодарил правительство Германии за помощь Украине на пути реформ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации. Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко поблагодарил за помощь Украине со стороны правительства Германии на пути реформ.

"Я выразил благодарность за помощь со стороны правительства Германии на пути реформ, которые мы совершаем в Украине. На прошлой неделе состоялся визит государственных секретарей правительства Германии, который был использован для углубления взаимодействия между нашими странами. Правительством Германии принято решение о направлении в нашу страну спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации", - сказал глава государства.

Напомним, одной из основных тем переговоров президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель была тема прекращения российской агрессии. Президент Украины в ходе переговоров с канцлером ФРГ привел новые доказательства преступлений РФ против Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко заявил, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе.

Добавим, в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью" подчеркивалось, что Меркель в ходе своего визита в Украину поднимет вопрос "красных линий", которые Украина не сможет переступить при разрешении конфликта на Донбассе.