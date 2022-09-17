Украина фундаментально изменила современную войну, - глава Военного комитета НАТО

"Украина фундаментально изменила современную войну. Мы видели очень интересную комбинацию гражданско-военного сотрудничества", - сказал офицер.

По словам Бауэра, говорится о том, что Илон Маск предоставил Starlink и это позволило Украине задействовать спутниковые системы.

"Это новое явление в современной войне, такое сочетание сил между военными и, в этом случае, частной компанией", - подчеркнул адмирал.

ВСУ креативно используют западное оружие

Он отметил, что ВСУ очень креативно используют западное вооружение, иногда так, как силы Альянса никогда не испытали его в "нормальных" условиях.

Бауэр рассказал, что украинцы устанавливали на автомобильном шасси системы, обычно используемые на воде, и применяли их против российских морских целей.

"Это те вещи, которые очень интересно видеть. С другой стороны, тренировки в странах НАТО с 2014 года позволили украинской армии изменить способ ведения войны от устаревшего построссийского стиля, который наблюдался некоторое время назад, к более современному", - продолжил военный.

Украина изменила способ военного управления

Адмирал объяснил, что это особенно касается военного управления.

"Это значит, - вы говорите своим солдатам, почему они воюют, и что они должны достичь, и вы оставляете выполнение этой задачи на максимально низком тактическом уровне. Это то, в чем украинцы были очень успешными", - указал Бауэр.

Офицер привел пример опыта Харьковского наступления ВСУ, когда маленькие тактические единицы, вроде взвода мощностью до 30 военных во главе с молодым лейтенантом, брали на себя инициативу и быстро отвечали на изменения ситуации на поле боя.

В это время как российские захватчики продолжали ждать распоряжения от высшего командования.