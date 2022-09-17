Україна фундаментально змінила сучасну війну, - глава Військового комітету НАТО

Дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Укрінформ , яке оприлюднило заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

"Україна фундаментально змінила сучасну війну. Ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва", - сказав офіцер.

За словами Бауера, мовиться про те, що Ілон Маск надав Starlink і це дозволило Україні задіяти супутникові системи.

"Це нове явище у сучасній війні, таке поєднання сил між військовими та, у цьому випадку, приватною компанією", - наголосив адмірал.

ЗСУ креативно використовують західну зброю

Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у "нормальних" умовах.

Бауер розповів, що українці встановлювали на автомобільне шасі системи, які зазвичай використовуються на воді, та застосовували їх проти російських морських цілей.

"Це ті речі, які дуже цікаво бачити. З іншого боку, тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволило українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого постросійського стилю, який спостерігався деякий час тому, до більш сучасного", - продовжив військовий.

Україна змінила спосіб військового управління

Адмірал пояснив, що особливо це стосується військового управління.

"Це означає, - ви говорите своїм солдатам, чому вони воюють, і що вони мають досягти, і ви залишаєте виконання цього завдання на якомога більш низькому тактичному рівні. Це те, в чому українці були дуже успішними", - вказав Бауер.

Офіцер навів приклад з досвіду Харківського наступу ЗСУ, коли маленькі тактичні одиниці, на зразок взводу потужністю до 30 військових на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу, та швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою.

У той час як російські загарбники продовжували чекати на розпорядження від вищого командування.