Украина в феврале запустит телеканал для оккупированных территорий

Фото: Анатолий Максимчук (kmu.gov.ua)

Канал буде работать на базе телеканала UA|TV

Украина в феврале 2020 года запустит телеканал для жителей временно оккупированных территорий (Крым, Донбасс). Об этом сообщил замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

По его словам, телеканал будет работать на базе уже существующего UATV. Канал будет информационно-равлекательным.

"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.

По его словам, в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить "незаангажированную позицию".

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил чиновник.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса и будет происходить на украинском и русском языках.

В июле заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций страны в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. По его словам, это нужно, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России.