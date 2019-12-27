ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна в лютому запустить телеканал для окупованих територій

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 16:57
Україна в лютому запустить телеканал для окупованих територій
Фото: Анатолій Максимчук (kmu.gov.ua)

Канал працюватиме на базі телеканалу UA|TV

Україна в лютому 2020 року запустить телеканал для жителів тимчасово окупованих територій (Крим, Донбас). Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

За його словами, телеканал буде працювати на базі вже існуючого UATV. Канал буде інформаційно-розважальним.

"Державний канал для тимчасово окупованих територій (ТОТ), який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде поєднувати в собі найкращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням", - повідомив Максимчук.

За його словами, в уряді зараз працюють над "пакетом меседжів", щоб надати "незаангажовану позицію".

"Наше завдання зробити так, щоб наші громадяни у ТОТ чули та знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Зараз ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакета меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав чиновник.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу і відбуватиметься українською та російською мовами.

У липні заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій країни в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал. За його словами, це потрібно, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території Росії.

СБУ викрила шістьох шпигунів у диппредставництвах Призначено голову СБУ у Рівненській області
Новини України Служба безпеки Українителевидение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся